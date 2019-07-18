Китайские СМИ рассказали об украинской «рыбацкой лодке» на военных учениях с США

В военно-морских учениях США и их сателлитов в Черном море со стороны Украины участвовал бронированный катер «размером с рыбацкую лодку», пишут китайские СМИ.

Со стороны Соединенных Штатов в учениях участвовал эсминец, оборудованный системой Aegis, это судно водоизмещением 8 тыс. тонн, пишет китайское издание Sohu. С украинской стороны в маневрах участвовал бронированный катер водоизмещением 50 тонн, который издание окрестило «рыбацкой лодкой».

Журналисты отметили, что это судно было произведено страной самостоятельно впервые со времен холодной войны и предназначено для охраны приморской зоны. Речь идет о катере проекта 58155 «Гюрза».

Издание отмечает, что США некогда собирались вручить Украине несколько фрегатов типа «Оливер Хазард Перри» водоизмещением 4 тыс. тонн, но свое обещание так и не сдержали. Украине приходится заниматься охраной приморской зоны при помощи «рыболовного артиллерийского катера», добавляет автор.

Справедливости ради отметим, что помимо «рыбацких лодок» в учениях от Украины также принимал участие флагман ВМС страны фрегат «Гетман Сагайдачный».

Проект 58155 «Гюрза-М» является разработкой украинского предприятия и «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» в городе Николаев.

Отмечается, что судно использует скошенные обводы корпуса, что делает его менее заметным для радаров противника. Катер также оснащен системами дымовых завес, что, по заверениям разработчиков, повышает его живучесть при обстрелах.

Главный конструктор судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергей Белозубенко заявлял, что основной проблемой украинских бронекатеров типа «Гюрза-М» являются управляемые ракеты.

В конце ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. В том числе были задержаны два бронекатера «Гюрза-М». Всего у Украины шесть таких катеров.