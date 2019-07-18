Турция рассказала о плюсах ссоры с США

Турецкие компании после исключения страны из программы по американским истребителям F-35 могут понести потери, однако они будут временными. Об этом рассказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир (Ismail Demir) передает Reuters.

По его словам, решение США — спорное, одностороннее и не соответствует подписанному соглашению. При этом официальных документов на эту тему пока не поступало, отметил Демир.

«Наши компании могут изначально понести убытки, и, хотя санкции и другие действия могут привести к временным потерям для оборонной промышленности, мы считаем, что это приведет к ее укреплению», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что решение Вашингтона скажется и на других странах, участвующих в программе F-35: им придется тратить на каждый самолет на 7-8 миллионов долларов больше.

Глава управления добавил, что Турция не собирается закупать иностранную военную технику до тех пор, пока она не станет абсолютно необходима.

Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов. Указывалось также, что перенос производства из страны обойдется в 500-600 миллионов единовременных расходов.

16 июля американский президент Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки С-400.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявлял, что сделка с Россией является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет лишь сильнее.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.