Аналитики США выяснили, почему их самая дорогая и мощная армия в мире не выигрывает войны

После окончания Второй мировой войны военные аналитики, историки и президенты США так часто называли американскую армию самой смертоносной вооруженной силой в мире, что это стало своего рода клише. О вооруженных силах США пишет издание thedailybeast.com в материале, перевод которого представлен ниже.

"Самая сильная армия в истории также является самой дорогостоящей. В этом финансовом году Соединенные Штаты потратят на оборону по крайней мере 650 миллиардов долларов, что больше, чем расходы следующих семи стран вместе взятых.

Здесь напрашивается закономерный вопрос: почему самая смертоносная армия в истории не может выиграть свои войны?

После победы в 1945 году, военные результаты США, мягко говоря, не впечатляют. В 1950 году плохо подготовленная американская армия была почти изгнана с Корейского полуострова в первые месяцы боевых действий. В конце концов, возглавляемая американцами армия ООН вытеснила коммунистические силы из Южной Кореи , но до этого она снова была на грани поражения. В ноябре 1950 года Китайская Народная Армия вмешалась в войну и изгнала армию ООН из Северной Кореи , не дав объединить две Кореи под прозападным правительством.

Приняв на себя бремя боевых действий Южного Вьетнама в 1965 году, американские военные ввязались в долгую, кровавую и медленную войну против регулярной армии Северного Вьетнама и партизан «Вьетконга». После восьми лет безрезультатных боев Соединенные Штаты сбросили на Вьетнам больше бомб, чем на Германию Японию во Второй мировой войне. Коммунисты , однако, не сдались. Американцы отступили, и тем самым обрекли южновьетнамцев на верное поражение.

В ходе ливанской гражданской войны начала 80-х годов американские войска были выведены из страны вскоре после того, как террорист-джихадист детонировал бомбу в автомобиле, взорвав казармы морской пехоты и убив 241 морпеха США.

Наиболее печально известны усилия по стабилизации ослабленного Сомали. Это привело к необъявленной войне между сомалийским военачальником Мухаммедом Айдидом и американскими силами, кульминацией которой стала битва за Могадишо. В том бою было убито восемнадцать американских солдат, а их трупы потом таскали по улицам. Вскоре после этого президент Клинтон вывел все американские войска из Сомали.

Затем было 11 сентября и глобальная война с террором. За ранним и головокружительным успехом в войнах в Афганистане и Ираке последовали годы разочаровывающих, безрезультатных операций и политических неудач. Сегодня группа "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) стала еще сильнее, чем когда американские войска впервые вошли в Афганистан в 2001 году.

Когда Обама вывел американские войска из Ирака в декабре 2011 года, в стране бушевал кровавый межконфессиональный конфликт и не было никакой надежды на установление там прозападного демократического режима. Как пишет журналист Джордж Пэкер, Ирак был войной «задуманной в обмане и рожденной в гордыне, исторической глупостью, которая отвлекла американское внимание от »Аль-Каиды» 1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и "Талибана", разбив Ирак на миллион кровавых осколков”.

Так чем же объясняется этот незавидный послужной список?

По мнению многих влиятельных исследователей и историков, таких как Эндрю Дж. Бацевич, Барри Позен и Стивен Уолт, фундаментальная проблема заключается не в самой армии, а в сфере американской политики и большой стратегии. Администрации, одна за другой, предпринимают имперские попытки изменить страны и целые регионы мира, о которых, несмотря на огромные разведывательные ресурсы, они не знают практически ничего.

После катастрофы во Вьетнаме военный и внешнеполитический истеблишмент были полны решимости держаться подальше от зарубежных конфликтов, которые не представляют угрозы для жизненно важных интересов Америки. Согласно доктрине Вайнбергера, американские военные должны быть развернуты только тогда, когда политики могут назвать четкие и достижимые цели, и только в крайнем случае.

О доктрине Вайнбергера стали забывать после войны в Персидском заливе, а с приходом глобальной войны с террором она и вовсе канула в Лету. С начала 90-х годов один президент за другим проводили чрезмерно милитаризованную внешнюю политику, развертывая силы вместо того, чтобы искать решения с помощью других инструментов влияния: дипломатии, мягкой силы и экономических стимулов.

Группа видных неоконсерваторов, возглавляемая Робертом Каганом , Чарльзом Краутхаммером и Уильямом Кристолом, распространяла идею об американской военной интервенции как панацее от всех видов международных проблем и кризисов.

"Военная сила сама по себе не поможет, — говорил Каган, — если мы не будем активно использовать ее для создания мира, который одновременно поддерживает американскую гегемонию и опирается на нее”.