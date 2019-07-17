В Польше аварийно сел истребитель F-15

ВАРШАВА , 17 июл — РИА Новости. Истребитель F-15 совершил аварийную посадку на базе в польском Повидзе, сообщает местный портал slupca.pl.

"Как следует из информации, полученной от пожарных, военный боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на военной базе в Повидзе", — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывают о двух истребителях, один из которых выглядел поврежденным — из его двигателя шел дым.

"Причиной аварийной посадки стало повреждение двигателя", — сообщает портал.

По последним данным, пострадавших в результате аварии нет.