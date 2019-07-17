ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Истребитель F-15 совершил аварийную посадку на базе в польском Повидзе, сообщает местный портал slupca.pl.
"Как следует из информации, полученной от пожарных, военный боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на военной базе в Повидзе", — говорится в сообщении.
Очевидцы рассказывают о двух истребителях, один из которых выглядел поврежденным — из его двигателя шел дым.
"Причиной аварийной посадки стало повреждение двигателя", — сообщает портал.
По последним данным, пострадавших в результате аварии нет.
На вооружении ВВС Польши нет истребителей F-15. Вероятнее всего, поврежденный самолет принадлежит кому-либо из союзников страны по НАТО.