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В Польше аварийно сел истребитель F-15 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Истребитель F-15 совершил аварийную посадку на базе в польском Повидзе, сообщает местный портал slupca.pl.
"Как следует из информации, полученной от пожарных, военный боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на военной базе в Повидзе", — говорится в сообщении.
Очевидцы рассказывают о двух истребителях, один из которых выглядел поврежденным — из его двигателя шел дым.
"Причиной аварийной посадки стало повреждение двигателя", — сообщает портал.
По последним данным, пострадавших в результате аварии нет.
На вооружении ВВС Польши нет истребителей F-15. Вероятнее всего, поврежденный самолет принадлежит кому-либо из союзников страны по НАТО.
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Армия , Оружие , Пожары , НАТО , РИА Новости , Варшава , Польша
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