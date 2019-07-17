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В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Об этом заявил в среду госминистр обороны Индии Шрипад Наик, отвечая в Лок сабхе (нижней палате парламента) на вопрос о соглашениях по С-400.
"Контракт был подписан 5 октября 2018 на поставки системы С-400 из России. Поставки, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года", — цитирует Наика информационное агентство ANI.
Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , Индия
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