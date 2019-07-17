В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России , вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.

Об этом заявил в среду госминистр обороны Индии Шрипад Наик, отвечая в Лок сабхе (нижней палате парламента) на вопрос о соглашениях по С-400.

"Контракт был подписан 5 октября 2018 на поставки системы С-400 из России. Поставки, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года", — цитирует Наика информационное агентство ANI.