Названы сроки начала поставок С-500 в войска

Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.

Начало поставок новейшей системы ПВО в войска запланировано на 2020 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.

По словам Борисова, составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.

«Поставки возможны уже с 2020 года», — подчеркнул он.

Борисов также отметил, что комплекс может поставляться в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач.

О том, что в России в ближайшее время приступят к производству зенитно-ракетного комплекса С-500 в июне текущего года заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин заявил, что система может применяться для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление.