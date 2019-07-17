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Названы сроки начала поставок С-500 в войска 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.
С-500 сделает Россию неуязвимой для гиперзвуковых атак США 
Начало поставок новейшей системы ПВО в войска запланировано на 2020 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.
По словам Борисова, составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.
«Поставки возможны уже с 2020 года», — подчеркнул он.
Борисов также отметил, что комплекс может поставляться в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач.
О том, что в России в ближайшее время приступят к производству зенитно-ракетного комплекса С-500 в июне текущего года заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Ранее заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин заявил, что система может применяться для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление.
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Комментарии1
Армия , Оружие , США
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