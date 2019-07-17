Россия пообещала вовремя усилить Турцию

Россия поставит Турции все зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 до конца 2019 года. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Москва идет четко по графику и не сорвала ни одной части.

«Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году», — отметил Борисов.

Вице-премьер добавил, что США беспрецедентно давят на Анкару из-за решения о закупке С-400, угрожают турецким властям и шантажируют их.

«Но надо сказать, что Турция очень последовательна в своих решениях», — заметил он.

16 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки С-400. До этого кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что поставка подрывает потенциал этих самолетов.

Ранее Эрдоган отмечал, что сделка с Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Турция также заверила НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

Поставки С-400 в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.