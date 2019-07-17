Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

Конфузом завершились учения морской пехоты ВМС Великобритании Эстонии . Местные ополченцы смогли одержать победу над элитным королевским спецназом, который поддерживали вертолеты, корабли и танки.

Маневры по "освобождению" самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа прошли в начале июля. Роль "оккупантов" играли местные островитяне — ополченцы из Союза обороны Эстонии. С британской стороны были задействованы десантно-вертолетный корабль Albion и корабль поддержки Lyme Bay, пара вертолетов Wildcat и ударный Apache, а также танк Challenger II.

Вначале учения шли по плану. Королевский флот предпринял несколько отвлекающих маневров, затем беспрепятственно высадил разведгруппы, которые скрытно наблюдали за эстонским ополчением. Затем высадились основные силы десанта и при поддержке с воздуха повели наступление на ключевые объекты и… проиграли сражение.

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", — сообщает пресс-служба британского флота.

Поскольку маневры проводились по свободному сценарию и действия сторон оценивали специальные арбитры. В итоге, рассмотрев обстоятельства учебного боя, офицеры-наблюдатели сделали вывод, что эстонские ополченцы, несмотря на внезапность атаки, удержали позиции и смогли отбросить британцев. Результаты разочаровали руководство коммандос, которые заявили, что в битве при Сааремаа была боевая ничья.