Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Пресс-служба ВМС Великобритании
Конфузом завершились учения морской пехоты ВМС Великобритании в Эстонии. Местные ополченцы смогли одержать победу над элитным королевским спецназом, который поддерживали вертолеты, корабли и танки.
Маневры по "освобождению" самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа прошли в начале июля. Роль "оккупантов" играли местные островитяне — ополченцы из Союза обороны Эстонии. С британской стороны были задействованы десантно-вертолетный корабль Albion и корабль поддержки Lyme Bay, пара вертолетов Wildcat и ударный Apache, а также танк Challenger II.
Вначале учения шли по плану. Королевский флот предпринял несколько отвлекающих маневров, затем беспрепятственно высадил разведгруппы, которые скрытно наблюдали за эстонским ополчением. Затем высадились основные силы десанта и при поддержке с воздуха повели наступление на ключевые объекты и… проиграли сражение.
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", — сообщает пресс-служба британского флота.
Поскольку маневры проводились по свободному сценарию и действия сторон оценивали специальные арбитры. В итоге, рассмотрев обстоятельства учебного боя, офицеры-наблюдатели сделали вывод, что эстонские ополченцы, несмотря на внезапность атаки, удержали позиции и смогли отбросить британцев. Результаты разочаровали руководство коммандос, которые заявили, что в битве при Сааремаа была боевая ничья.
Российская Газета: последние новости
Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов США: С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Комментарии1
Армия , Войска , Сааремаа , Великобритания , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме предложили изменить Конституцию30
Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске20
Следствие купило улику по делу MH17441
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП14
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек18
Видео
01:33
В Госдуме предложили изменить Конституцию
Политика
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:39
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:32
Тайную тюрьму СБУ нашли в Мариуполе
В мире Украина
01:34
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек
Происшествия
05:31
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия
Армия Азия
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
00:37
Оскорблявший мексиканцев россиянин получил срок
Происшествия
00:57
Следствие купило улику по делу MH17
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение