В Киргизии захотели открыть казино с наркотиками на месте авиабазы США

Депутат киргизского парламента Дастан Бекешев предложил создать на месте бывшей американской военной авиабазы Манас игровую зону и разрешить иностранцам употреблять там легкие наркотики. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По мнению Бекешева, территорию военной базы, которая уже пять лет «пылится» и никак не используется, нужно эксплуатировать с максимальной выгодой для экономики страны. Для этого нужно нанять управляющую компанию, которая создаст все необходимые условия для азартного отдыха среди туристов. «Инфраструктура почти есть, есть там и взлетная полоса», — отметил депутат.

Иностранцы смогут свободно въезжать в игровую зону, киргизская виза для этого не потребуется. На территории зоны, по задумке депутата, также будет разрешено покупать и употреблять легкие наркотики.

В качестве примера Бекешев привел Малайзию, где власти легализовали игорный бизнес.

«Одни только плюсы: налоги, развитие туризма, новые рабочие места, аэропорт получит толчок в развитии, местные компании смогут сбывать свою продукцию для жизнедеятельности этой территории. Эту территорию можно так и назвать: свободная игровая зона», — отметил он.

Для граждан Киргизии въезд на территорию игровой зоны должен быть закрыт, считает депутат.

Авиабаза США была размещена в Киргизии в 2001 году. Она использовалась для поддержки коалиционных сил в Афганистане. База располагалась на территории международного аэропорта Манас неподалеку от Бишкека. В 2012 году в качестве платы за ее размещение киргизская сторона получила 60 миллионов долларов. База была выведена с территории страны в 2014 году после того, как парламент отказался продлевать соглашение о пребывании американцев.

В 2011 году парламент Киргизии объявил вне закона казино и залы игровых автоматов. Вместе с тем тогдашнее руководство страны признало, что запрет игорных заведений не ликвидирует их, а лишь загонит в подполье. Всего в Киргизии, по официальным данным, действовало 21 казино и около трех тысяч залов игровых автоматов.