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Бойцы ВСУ в Донбассе запустили «Змея Горыныча» и уничтожили позиции своих войск 

Lenta.ru 25 минут назад
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Инцидент произошел 11 июля в районе Докучаевска. Бойцы 35-й бригады ВСУ попытались применить установку разминирования УР-77 и запустили инженерный снаряд, мощность которого достигает 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, по гражданским объектам. Однако из-за отказа двигателя снаряд упал на позиции своих войск.
В результате трое военнослужащих ВСУ погибли, еще 11 получили ранения и ожоги.
9 июля в сети появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Марьинка Донецкой области из противоминной установки УР-83П.
Установка разминирования УР-77 «Метеорит», также известная как «Змей Горыныч», предназначена для прокладывания проходов в минных полях. Ее применяли в ходе боевых действий в Сирии, в том числе для разрушения укрепленных позиций противника.
Конфликт между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса начался весной 2014 года. Тогда киевское руководство объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно называют Россию одной из сторон противостояния. Москва, в свою очередь, отвергает эти утверждения. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль ВСУ.
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Комментарии31
Армия , Видео , Войска , Оружие , Даниил Безсонов , Докучаевск
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