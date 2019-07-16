Более полудюжины государств проявили интерес к С-400

Семь стран уже развертывают технологии С-400 для защиты своих интересов, еще семь, вероятно, приобретут систему в ближайшем будущем. Портал MilitaryWatch перечислил потенциальных покупателей российских ЗРК.

Беларусь, Турция стала пятым по счету государством, развернувшим у себя технологии С-400. Кроме России это сделали Китай Алжир . В других системах использовали российские разработки Южная Корея Египет . Первая создала зенитно-ракетную систему KM-SAM на базе купленных в России технологий. Второй приобрел систему ПВО С-300ВМ "Антей-2500", которая, по словам автора публикации, "является более новой и в некоторой степени более сложной системой, чем С-400 и специализируется на защите от крылатых ракет, обладая большей мобильностью".

В октябре прошлого года контракт на поставку пяти полков С-400 подписала Индия, сумма сделки превысила 5 миллиардов долларов США. Переговоры об экспорте "Триумфа" ведутся и с Саудовской Аравией: портал пишет, что государство может развернуть комплексы к 2025 году. Интерес проявили также Иран, Ирак, Марокко, Вьетнам и Катар. "Предполагается, что в Северной Корее внедряется ряд технологий С-400 в зенитно-ракетном комплексе KN-06, которая, по утверждению ряда западных источников, была разработана при содействии России", — заключает автор статьи.