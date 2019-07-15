Минобороны назвало курируемые Евкуровым направления

Информация о полномочиях нового замминистра обнародована на сайте Минобороны.

Как писал News.ru, 8 июля Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент Владимир Путин

О том, что в подчинение Евкурову перейдут два указанных управления, СМИ писали ещё в начале июля.