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Минобороны назвало курируемые Евкуровым направления 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны, будет курировать в военном ведомстве Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полётов авиации Вооружённых сил. В непосредственном подчинении ему находятся руководители соответствующих подразделений Сергей Байнетов и Иван Бувальцев.
Информация о полномочиях нового замминистра обнародована на сайте Минобороны.
Как писал News.ru, 8 июля Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент Владимир Путин.
О том, что в подчинение Евкурову перейдут два указанных управления, СМИ писали ещё в начале июля.
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Армия , Юнусбек Евкуров , Иван Бувальцев , Сергей Байнетов , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Ингушетия
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