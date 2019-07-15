Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таинственный F-117 заметили в Долине Смерти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jockel Finck / AP
Американский малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk замечен в качестве имитатора летающего аппарата противника. Об этом сообщает Combat Aircraft.
Издание обращает внимание на снимок F-117 Nighthawk, сделанный 11 июля фотографом Стивом Льюисом, когда самолет в сопровождении истребителя F-15D Eagle Летно-исследовательского центра Армстронга (НАСА) выполнял на большой высоте над Долиной Смерти (Калифорния) дозаправку от KC-135 Stratotanker.
Комментируя в Twitter материал Combat Aircraft, автор The Drive Тайлер Роговей усомнился в том, что в полете F-117 Nighthawk имитировал летательный аппарат противника. По его мнению, в действительности речь может идти об испытании системы подавления инфракрасного излучения корпусом летательного аппарата.
Американская компания Lockheed Martin в 1983 — 1990 годы произвела 64 единицы дозвуковых тактических самолетов F-117 Nighthawk различных модификаций. В апреле 2008 года самолеты сняты с эксплуатации Военно-воздушными силами (ВВС) США. С тех пор F-117 Nighthawk неоднократно замечались в испытаниях, цели которых не разглашались военными.
Последние новости
Рублю предсказали обвал Первая российская мощная газовая турбина заработала Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Комментарии
Армия , Оружие , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам34
Гибель инструкторов Путина: появились новые детали13
В РФ ответили на угрозы Турчинова229
МИД ответил на призыв Могерини91
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе13
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение