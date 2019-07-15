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Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Оснащенный двигателями АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) от Су-35 истребитель Су-30СМ станет Су-30СМД, сообщил «Интерфаксу» источник в авиапроме.
Собеседник рассказал агентству, что в настоящее время проводится соответствующая опытно-конструкторская работа (ОКР). Испытательный полет Су-30СМ с АЛ-41Ф-1С запланирован на 2020 год, после чего планируется принять решение о создании Су-30СМД.
В апреле сообщалось, что, согласно презентации «Опытно-конструкторского бюро имени Люльки», конструкторская документация на силовой агрегат первого этапа АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57 передана производителю («Сухому») в ноябре 2018 года.
В феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил о планах по унификации Су-30СМ и Су-35.
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Армия , Оружие , Юрий Борисов , Интерфакс
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