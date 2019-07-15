«Остается сказать „браво“: турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400

Турецкое издание Haberturk прокомментировало начало поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

В пятницу Россия начала поставлять в Турцию компоненты для ЗРК. Всего в общей сумме за четыре дня на авиабазу Мюртед прибыли девять российских самолетов с комплектующими С-400.

Издание обратило внимание на символичность даты начала поставок. Так, 12 июля 1947 года было подписано соглашение о помощи между Турцией и США

"Если дата начала поставок С-400 была выбрана не случайно, а сознательно и умышленно, то остается только сказать "браво" и снять шляпу перед таким решением", — отмечает Haberturk.

Издание также называет решение о приобретении С-400 сопоставимым по важности с присоединением к западному блоку после Второй мировой войны.

"То, что мы в конечном счете сможем обладать этими самыми современными в мире системами противовоздушной обороны, — это результат твердой решимости, которую мы сохраняли, как и подобает серьезному государству, перед лицом всех попыток извне препятствовать этой покупке. В число этих попыток входили даже угрозы", — отмечается в тексте.

При этом подчеркивается, что для Турции системы вооружений всегда менялись в зависимости от союзов, в которые она входила. Так, в начале XX века турецкую армию вооружала Германия, а после второй мировой войны — США.

"И с этой точки зрения крайне важно, что мы покупаем С-400 у России. Ведь даже если вопрос о "смене блока" не стоит, эти ракеты означают, что мы поворачиваемся лицом к другой стороне", — пишет издание.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

После подписания сделки США потребовали отказаться от российских С-400 и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.