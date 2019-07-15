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«Адская молотилка» ЗСУ-57-2 замечена в Финляндии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Соцсети/ РГ
В Финляндии 12 июля отметили столетие своих танковых войск. Торжественные мероприятия прошли в городе Парола, где находится широко известный танковый музей.
В состоявшемся для гостей марше бронетехники приняли участие как машины-ветераны, вроде Т-26, Т-34-76, Т-34-85, так и современная техника: МТ-ЛБ, БМП-2, Т-72М1 и "Леопард-2А6".
В парадном строю оказалась и знаменитая "Адская молотилка" — зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2.
Эта созданная на базе среднего танка Т-54 28-тонная машина вооружена, как понятно из названия, двумя 57-мм автоматическими зенитными пушками. Орудия имеют скорострельность до 120 выстрелов в минуту на ствол. Максимальная дальность поражения -12 км. Боекомплект — 300 выстрелов.
В отличие от танка, на основе которого сконструировали установку, у нее было противопульное бронирование и лишь по 4 опорных катка с каждого борта.
Двигатель — 520-сильный В-54. Максимальная скорость по шоссе — 50 км/ч. Запас хода — 420 км. Расчет — 6 человек.
Эти боевые машины применялись во многих локальных конфликтах. Они не преуспели в борьбе с современной авиацией, зато хорошо зарекомендовали себя в уничтожении наземных целей, за что и получили свое неофициальное прозвище.
Финские оборонительные силы начали получать первые ЗСУ-57-2 в 1960 году. В этой стране они получили обозначение LyPsv SU-57. Всего в разные годы было закуплено более двух десятков таких машин.
В начале 90-х их заменили на современные зенитные самоходные установки ItPsV 90, которые представляли собой башню Marksman с 35-мм автоматическими пушками, установленную на танк Т-55А. В настоящее время вместо "пятьдесят пятых" используется платформа германского Leopard-2.
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Комментарии
Армия , Оружие , Парола , Финляндия
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