О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

По его словам, ЕС также может побудить украинские власти установить диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако, отметил политик, страны Европы продолжают и дальше вести санкционную войну против России.

Как отмечается, такое заявление было сделано после слов главы дипломатии ЕС Федерики Могерини , которая призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенатор подчеркнул, что именно США в одностороннем порядке покинули договор в феврале, в то время как Россия приняла закон о его приостановке лишь в июле.

"Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее", — уточнил Косачев.

В связи с этим он вспомнил Украину, отметив, что ЕС придерживается в этом вопросе схожей тактики: легче ввести антироссийские санкции, нежели одним звонком окончить войну в Донбассе.