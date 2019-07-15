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Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Миссия Италии и Великобритании выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Россией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете вооруженных сил "Красная звезда".
"С 15 по 19 июля 2019 года в рамках реализации международного договора по Открытому небу миссия Италии и Великобритании выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией группы государств — участников республика Беларусь и Российская Федерация на румынском самолёте наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка", — сказал Рыжков.
Он добавил, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Рыжков рассказал, что самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Он пояснил, что самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором также приняли участие специалисты из России.
Россия в это же время проведет наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Италией.
"Он будет выполняться с аэродрома открытого неба "Чампино". Максимальная дальность полёта составит 2015 километров", — сказал Рыжков.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сергей Рыжков , НАТО , Италия , Великобритания
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