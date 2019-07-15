Хант назвал распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке угрозой для человечестваГлава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

Хант заявил, что необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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