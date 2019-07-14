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Генсек НАТО полагает, что именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД 

ТАСС 36 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США, несет Россия. С таким утверждением он выступил в авторской колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех", — полагает Столтенберг. По его мнению, "на кону стоит безопасность Европы".
США 1 февраля объявили в одностороннем порядке о начале шестимесячной процедуры расторжения ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении его положений. В ответ на эти действия Россия со своей стороны объявила 3 июля о приостановке выполнения договора.
Россия ранее неоднократно заявляла о полном соответствии ракеты 9М729 всем положениям ДРСМД. 23 января этого года Минобороны России в качестве жеста транспарентности провело в Москве специальную демонстрацию этой ракеты для иностранных военных атташе. Военные атташе США и государств НАТО проигнорировали приглашения на эту презентацию.
Разработки Россией новых крылатых ракет различного базирования были активизированы после одностороннего выхода США в 2002 году из Договора по противоракетной обороне 1972 года. Пытаясь убедить Вашингтон отказаться от этого шага, Москва неоднократно предупреждала, что он приведет к новой гонке наступательных ракетных вооружений, создаваемых в качестве ответа на развертывание глобальной системы ПРО США.
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Комментарии90
Армия , Видео , В мире , Политика , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , ЕС , НАТО , США
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