Турция пожелала делать С-400 вместе с Россией

«Мы получаем наши С-400. Говорили, "они не могут их получить", "они не могут их разместить". Говорили, что это будет неправильно. И вот на сегодняшний день прилетел уже восьмой самолет [с деталями ЗРК]», — сказал глава государства.

По его словам, точка в этом вопросе будет поставлена в апреле 2020 года. Эрдоган добавил, что Турция становится одной из немногих стран в мире, у которых есть система противовоздушной обороны. «Наша цель — создать совместное производство с Россией», — подчеркнул он.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контракт на поставку С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.

Ранее Эрдоган jnvtnbk, что сделка с Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Турция также заверила НАТО , что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

Поставки С-400 в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Турецкая сторона пояснила Пентагону , что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами. Тем не менее, 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35, а 13 июля были анонсированы дополнительные санкции, которые могут вступить в силу уже в конце недели.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.