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Турция пожелала делать С-400 вместе с Россией 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Umit Bektas / Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на совместное с Россией производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Его слова передает турецкий телеканал NTV.
«Мы получаем наши С-400. Говорили, "они не могут их получить", "они не могут их разместить". Говорили, что это будет неправильно. И вот на сегодняшний день прилетел уже восьмой самолет [с деталями ЗРК]», — сказал глава государства.
По его словам, точка в этом вопросе будет поставлена в апреле 2020 года. Эрдоган добавил, что Турция становится одной из немногих стран в мире, у которых есть система противовоздушной обороны. «Наша цель — создать совместное производство с Россией», — подчеркнул он.
В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контракт на поставку С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.
Ранее Эрдоган jnvtnbk, что сделка с Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Турция также заверила НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.
Поставки С-400 в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.
Турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами. Тем не менее, 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35, а 13 июля были анонсированы дополнительные санкции, которые могут вступить в силу уже в конце недели.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Пентагон , Сенат США , НАТО , Турция
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