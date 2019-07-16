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Экс-глава МИД Турции прокомментировал покупку Анкарой С-400 

РИА Новости + ещё 5 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, которые Вашингтон предлагал Анкаре, заявил РИА Новости бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
"Потому что (российские системы) были лучшего качества, более подходящими к нашим нуждам и менее дорогостоящие", — объяснил экс-министр выбор Турции. Он добавил, что эта сделка является "еще одним шагом" навстречу Москве в рамках уже существующего сотрудничества.
Газета Yeni Safak со ссылкой на источники сообщила ранее, что Турция отклонила предложение США отказаться от закупки С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку комплексов, ни передачу технологий.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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Армия , Оружие , МИД , МИД Турции , РИА Новости , Анкара , США , Турция
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