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Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 самым важным соглашением для современной Турции 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.
"В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", — приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler.
Эрдоган вновь заявил, что "контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции".
Президент затронул и тему поставок в республику американских истребителей пятого поколения F-35, которые, по разным заявлениям Вашингтона, могут сорваться из-за сделки по С-400. "С-400 — это одна тема, F-35 — совершенно другая. Мы к настоящему моменту заплатили $1,4 млрд за F-35. Если Турцию выведут из программы по созданию F-35, то стоимость одного самолета может возрасти на $7-8 млн Это совсем не простое решение. [В таком случае] им придется вернуть сумму, которую мы заплатили", — добавил Эрдоган.
Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. В воскресенье поступили данные о прилете уже седьмого борта.
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Комментарии9
Армия , Ближний Восток , Оружие , Политика , Реджеп Эрдоган , Турция
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