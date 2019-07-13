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«Это будет крах украинского государства»: в Крыму предостерегли Киев 

Рамблер 13 минут назад
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым/ТАСС
В Крыму отреагировали на заявление бывшего главы СБУ об учениях десантников и летчиков. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что маневры ВДВ должны охладить горячие головы на Украине.
Украинского генерала ужаснули учения ВДВ в Крыму
«Пускай смотрят и видят наш потенциал и возможности. Если только они попробуют взять Крым силой, это будет означать крах украинского государства», — заявил он в интервью КП.
Ранее бывший глава СБУ оценил учения российских десантников и летчиков в Крыму. В эфире украинского телевидения экс-глава службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко провел экспертную оценку учений РФ.
«Были учения в Крыму. Две тысячи российских десантников из седьмой горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год. 40 самолетов Ил-76», — сказал он.
Смешко заявил, что десанту пришлось действовать в условиях сложного рельефа, а высадка производилась с небольшой высоты. Учения ВДВ РФ, по его словам, показывают незащищенность Украины и Киеву надо заботиться об укреплении вооруженных сил.
Российские маневры ВДВ и авиации стали ответом на украинско-натовские учения Sea Breeze-2019. Последние состоялись в начале июля в акватории Черного моря.
Кроме того, учебные стрельбы провел и Черноморский флот РФ. В них были задействованы большие десантные и ракетные корабли.
Комментарии11
Армия , Войска , Политика , Игорь Смешко , Владислав Ганжара , СБУ , Киев , Республика Крым
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