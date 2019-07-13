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В Анкару привезли новую партию С-400 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столицу Турции Анкару доставили новую партию российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Транспортный самолет с вооружением приземлился на авиабазе Мюртед. Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Турции.
Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались 12 июля. Накануне три грузовых самолета из России доставили в Анкару несколько тягачей и транспортную машину из состава комплекса С-400.
Ранее сообщалось, что Турция объяснила Соединенным штатам свое решение закупить комплексы С-400 серьезными воздушными и ракетными угрозами, с которыми сталкивается Анкара. Об этом по телефону заявил министр обороны Турции Хулуси Акар и.о. главы Пентагона Марку Эсперу. По словам Акара, появление С-400 в Турции — это не предпочтение, а необходимость. При этом в Анкаре выразили надежду на дальнейший диалог по вопросу угроз С-400 для американских истребителей F-35.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Марк Эспер , Хулуси Акар , Пентагон , Анкара , Турция
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