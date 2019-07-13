В Анкару привезли новую партию С-400

В столицу Турции Анкару доставили новую партию российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Транспортный самолет с вооружением приземлился на авиабазе Мюртед. Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Турции.

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались 12 июля. Накануне три грузовых самолета из России доставили в Анкару несколько тягачей и транспортную машину из состава комплекса С-400.