В Анкару привезли новую партию С-400

Россия поставила Турции новую партию С-400

Минобороны Турции заявили о прибытии четвертого транспортного самолета с комплексами С-400. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

Российский транспортник прибыл на авиабазу Мюртед в пригороде Анкары

Поставки российских комплексов ПВО С-400 в Турцию начались накануне, три самолета уже приземлились близ Анкары.

Контракт на продажу С-400 заключили в 2017 году. В течение двух лет США пытались оказать активное противодействие появлению С-400 на вооружении турецкой армии. Однако договор Москвы и Анкары остался в силе. Россия продала Турции четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов.