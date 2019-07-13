В Анкару привезли новую партию С-400

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Россия поставила Турции новую партию С-400 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
В Минобороны Турции заявили о прибытии четвертого транспортного самолета с комплексами С-400. Об этом ведомство сообщило в Twitter.
Российский транспортник прибыл на авиабазу Мюртед в пригороде Анкары.
Поставки российских комплексов ПВО С-400 в Турцию начались накануне, три самолета уже приземлились близ Анкары.
Контракт на продажу С-400 заключили в 2017 году. В течение двух лет США пытались оказать активное противодействие появлению С-400 на вооружении турецкой армии. Однако договор Москвы и Анкары остался в силе. Россия продала Турции четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов.
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Анкара , Турция
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