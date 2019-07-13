Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

Боевики в провинции Даръа в Сирии 13 июля подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ , потерь среди российских военнослужащих нет, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"Тринадцатого июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба–Маараба", — сказал Бакин.

По его словам, пострадавших среди российских военнослужащих и повреждений военной техники нет. Предварительно, теракт совершили боевики незаконных террористических группировок, действующих на юге Сирии для обострения обстановки в регионе.

Руководитель Центра по примирению также рассказал, что командование сил ВС РФ в Сирии предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военных.