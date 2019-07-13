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Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии 

РИА Новости + ещё 17 13 минут назад
Фото: © AP Photo / Sergei Grits
Боевики в провинции Даръа в Сирии 13 июля подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ, потерь среди российских военнослужащих нет, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Тринадцатого июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба–Маараба", — сказал Бакин.
По его словам, пострадавших среди российских военнослужащих и повреждений военной техники нет. Предварительно, теракт совершили боевики незаконных террористических группировок, действующих на юге Сирии для обострения обстановки в регионе.
Руководитель Центра по примирению также рассказал, что командование сил ВС РФ в Сирии предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военных.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Сирия
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