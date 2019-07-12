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Российские военные следят за натовским «Бризом» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/Exercise Sea Breeze
Авиация Черноморского флота России, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" начали следить за маневрами Североатлантического альянса и его партнеров "Бриз". Об это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Ежегодные учения проходят с 12 июля по 21 июля недалеко от Болгарии. В них принимают участие 27 кораблей разных классов и примерно 2300 военнослужащих. Плюс, несколько самолетов и вертолетов.
Напомним, что 12 июля в Черном море завершились масштабные маневры Sea Breeze-2019. В них были задействованы ВМФ 19 стран, в том числе США, Великобритании и Украины.
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Армия , НЦУО РФ , НАТО , ИТАР-ТАСС
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