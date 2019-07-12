Российские военные следят за натовским «Бризом»

Ежегодные учения проходят с 12 июля по 21 июля недалеко от Болгарии. В них принимают участие 27 кораблей разных классов и примерно 2300 военнослужащих. Плюс, несколько самолетов и вертолетов.

Напомним, что 12 июля в Черном море завершились масштабные маневры Sea Breeze-2019. В них были задействованы ВМФ 19 стран, в том числе США, Великобритании и Украины.