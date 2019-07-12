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Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Reuters
Глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил прибытие в страну трех самолетов с элементами российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, обучение турецкого персонала работе на этих системах ПВО продолжается в России и Турции.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. По сообщению телеканала NTV, в Турцию прибыли три самолета Ан-124 с элементами С-400.
"Сегодня прибыли три запланированных рейса в Турцию, и на сегодняшний день работа по доставке ЗРК закончена. В ближайшие дни процесс доста
акже продолжается обучение турецкого персонала в России и в Турции", — цитирует Акара телеканал NTV.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Армия , В мире , Оружие , Хулуси Акар , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Турция
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