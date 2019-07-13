Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе. Об этом сообщает KOLN-TV.

Самолет совершил аварийную посадку в городе Линкольн (штат Небраска). На борту находились шесть человек. Пострадавших нет.

Причиной ЧП стало возгорание одного из двигателей самолета.

Неизвестно, как долго самолет простоит на земле, на все время ремонта вокруг машины выставили вооруженную охрану.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 строились на базе усовершенствованной гражданской платформы Boeing B-707 в 1977-1992 годах. Помимо уже названных подразделений. самолеты этого типа входят в состав ВВС США (32 машины модификации E-3B/C/G) и ВВС Саудовской Аравии (пять Е-3А).