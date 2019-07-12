Украина захотела послать свои корабли через Керченский пролив

В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию «Новинария».

«В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем», — сказал Хомчак.

В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.