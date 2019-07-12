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Украина захотела послать свои корабли через Керченский пролив 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию «Новинария».
«В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем», — сказал Хомчак.
В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 25 августа.
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Армия , Видео , В мире , Керченский пролив , ФСБ , Генштаб
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