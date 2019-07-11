Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С-400 окружат Сирию 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Турция намерена разместить первую батарею российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на границе с Сирией. Об этом пишет Milli Gazete.
Как отмечается, власти провели детальное изучение местности и ситуации, после чего решили расположить системы в районе Биреджик неподалеку от города Шанлыурфа. Издание указывает, что это место — практически середина 911-километровой границы Турции с Сирией. К югу от Биреджика находится сирийская провинция Алеппо.
Вторую батарею, предположительно, разместят в области Мерсин на юго-восточном побережье или же в районе Хатай на юге, который также граничит с Алеппо.
10 июля турецкий Институт исследования России на своей странице в Twitter сообщил, что в Турцию доставили первые части комплексов С-400. По его информации, российские специалисты привезли их на самолетах в Анкару и Малатью.
В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «без колебаний» воспользуется С-400, если ей придется обороняться от врагов. 8 июля он рассказал, что российская сторона начала работы по загрузке и подготовке С-400 к отправке.
28 июня сенат США запретил продавать Турции истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.
Последние новости
С-400 окружат Сирию Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды Путин отреагировал на предложение Зеленского
Комментарии1
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Сенат США , НАТО , Сирия , Турция , Шанлыурфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые поговорил с Зеленским156
Путин принял решение по Севастополю26
Президент Грузии сделала заявление о туристах из РФ150
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью13
«В разы превышает ущерб»: суд арестовал у Абызова 20 млрд9
Видео
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
00:53
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
В мире Конфликты
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение