Из Вильяма в Рудольфа: тайная жизнь советского разведчика

Он пришел в разведку по убеждению, а не за деньгами, и все усилия по его перевербовке сводились к нулю. Его многолетний соперник — глава ЦРУ Аллен Даллес не без зависти сказал: "Я бы хотел, чтобы мы имели трех-четырех своих людей в Москве — таких, как он". Все это о Рудольфе Абеле. 11 июля 1903 года родился легендарный советский разведчик.

О том, что Рудольф Иванович Абель это на самом деле Вильям Генрихович Фишер , российская Служба внешней разведки официально сообщила лишь в начале 1990-х — через 20 лет после его смерти. Тогда же и даже позже стали известны и другие подробности жизни нелегала.

© пресс-бюро СВР

Шпионский мост

Имя Рудольфа Абеля громко зазвучало в 1957 году, когда разведчика арестовали в США . Директор ФБР Эдгар Гувер отчитался: "Упорная охота за мастером шпионажа Абелем является одним из самых замечательных дел в нашем активе". Но провал советского резидента был следствием предательства, а не американских заслуг. На Рудольфа Абеля указал радист — посланный ему в помощь советский финн, мало знавший, мало помогавший, перешедший на сторону США и, "отработав свое", быстро спившийся и погибший в таинственной автокатастрофе.

Рудольфа Абеля осудили на 32 года тюрьмы за шпионаж, доказательства которого были представлены косвенными уликами.

Он отрицал обвинения и не поддавался на непрерывное

принуждение к сотрудничеству с американской разведкой. Уговоры продолжались в течение пяти лет заключения и даже в автомобиле, на котором в 1962 году Абеля везли к месту его обмена на сбитого в СССР американского летчика-разведчика Фрэнсиса Пауэрса.

Обмен произошел в Германии на мосту Глиникер-Брюкке через реку Хафель. Мост соединял американскую зону Берлина и Потсдам, который входил в советскую зону в пору послевоенного разделения Германии и Берлина на четыре оккупационных сектора. Подобных обменов здесь было четыре, из-за чего мост прозвали "шпионским".

© AP Photo / Werner Kreusch /// Глиникский мост или "Мост Единства", именно здесь советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на американского пилота U2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса

Кино, да и только

Эпизод обмена Абеля на Пауэрса дважды отработан в кинематографе. В 1968 году вышел советский фильм "Мертвый сезон", где Донатас Банионис представил "обобщенный образ" советского разведчика, а перед фильмом на экране появлялся сам Рудольф Абель с пояснениями сути картины. В 2015-м Стивен Спилберг снял голливудский фильм "Шпионский мост", в котором Марк Райлэнс уже без всякого "обобщения" исполнил роль Рудольфа Абеля, а Том Хэнкс — его адвоката в нью-йоркском суде. Кстати, дотошность и честность реального американского адвоката вызывала большое уважение "реального" Рудольфа Абеля — они остались друзьями.

Ни один, ни другой фильм не раскрыли сути того, кем был и чем занимался Вильям Фишер. Он родился в Англии, его родителями были российские немцы, высланные в Британию в 1901 году за марксистские взгляды. В Россию с подросшим ребенком, названным в честь Шекспира, они вернулись только в начале 1920-х. Англия стала и первым назначением разведчика-нелегала Фишера — в 1930 годы он жил там под своим именем. В США после войны Фишер приехал с паспортом на имя Эндрю Кайотиса, был арестован как Эмиль Голдфус, и когда ему надо было дать знать в Центр, что в тюрьме находится именно он, а не кто-то другой, назвался именем товарища. Это был также разведчик-нелегал, к тому времени умерший Рудольф Абель.

Тайные знаки

Арест советского резидента и последовавший суд были резонансным процессом. Загадочный "полковник Абель" сразу стал на слуху, и в советской внешней разведке все поняли: о дружбе Фишера и Абеля там хорошо знали, как и о том, что настоящего Абеля уже два года не было в живых. Запутанную цепочку имен и действий ветеран группы специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Киселев прокомментировал так:

"Известный лозунг нашей разведки гласит: "Без права на славу во славу державы". Это означает не только то, что мы узнаем имена разведчиков часто после их смерти. Это означает также, что были, есть и всегда будут вовсе нерассекреченные агенты и нерассекреченные операции. Достаточно таких операций и в биографии Фишера. Они касаются, например, работы так называемой кембриджской пятерки — это было ядро сети советских агентов в Великобритании с конца 1930-х годов. И, конечно, больше всего касаются его нелегальной деятельности в США — работе по "атомной теме". Вильям Фишер совершал по-настоящему героические поступки, которые в ряду общих действий обеспечивали равновесие двух огромных систем: СССР и западного мира".

Подробности работы Вильяма Фишера по сей день раскрываются крохами. Оказывается, во время Великой Отечественной войны Фишер в течение года проводил радиоигру с немцами от имени взятого в плен подполковника вермахта Шерхорна. Приехав в 1947 году в Нью-Йорк (он поселился на Фултон-стрит близ офиса ФБР), Фишер обеспечивал радиограммы о передвижениях американской боевой техники и перевозке военных грузов из районов тихоокеанского побережья в порты США. Самое главное — Фишер руководил сетью советских "атомных агентов", занимавшихся отслеживанием разработки американцами ядерного оружия. И что еще важнее, он сумел в короткие сроки реорганизовать нелегальную сеть, оставшуюся в США после Второй мировой войны. Эту сеть американские спецслужбы старались разорвать во что бы то ни стало. Однако их переиграл "Марк" — таково еще одно из известных сегодня имен Вильяма Фишера. Может быть, не последнее.