Украинский генерал испугался российских десантников в Крыму

Нам нужно беспокоится об укреплении вооружённых сил, у нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы, — цитирует военного портал News-front.info.

Он пояснил, что российские учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа и показали, что Украина не в состоянии будет защититься в случае нападения противника, так как в распоряжении Киева всего 50 тысяч солдат.

В итоге Смешко пришёл к выводу, что страну некому защищать.

"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?" — задался вопросом генерал.