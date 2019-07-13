Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский генерал испугался российских десантников в Крыму 

News.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: ТАСС
Учения российских десантников в Крыму показали незащищённость Украины. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко.
Нам нужно беспокоится об укреплении вооружённых сил, у нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы, — цитирует военного портал News-front.info.
Он пояснил, что российские учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа и показали, что Украина не в состоянии будет защититься в случае нападения противника, так как в распоряжении Киева всего 50 тысяч солдат.
В итоге Смешко пришёл к выводу, что страну некому защищать.
"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?" — задался вопросом генерал.
Как писал News.ru, Россия готовит нападение на Украину со стороны Белоруссии, считает экс-замначгенштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко. По его мнению, об этом свидетельствуют совместные военные учения Москвы и Минска в 2018 году, под предлогом которых на территорию Белоруссии была переброшена техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и многое другое.
News.ru: последние новости
В Киеве пригрозили прорваться через Керченский пролив на глазах у РФ Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений НАТО Порошенко возмутил отказ Зеленского от проведения парада в Киеве
Комментарии19
Армия , Войска , Игорь Романенко , Игорь Смешко , СБУ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине «раскусили» схему Путина67
Назван самый важный продукт для россиян7
МРОТ изменит доходы четырех млн россиян16
В офисе кандидата от партии Зеленского нашли «жучок»2
Десятки крабов «захватили» дом американца
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение