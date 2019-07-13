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Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший глава СБУ, украинский генерал-полковник Игорь Смешко прокомментировал летно-тактические военные учения, которые Россия провела в Крыму.
В ходе учений 2,5 тыс. российских десантников высадились на востоке Крымского полуострова, передают «Народные новости».
Смешко, комментируя учения, заявил, что Украину будет некому защищать, если Россия решит напасть на нее. Он подчеркнул, что у Киева есть лишь около 50 тыс. солдат, некоторые части все еще недоукомплектованы.
Смешко задался вопросом, как долго сможет просуществовать Украина.
Напомним, Смешко заявлял, что украинская армия не выстоит в случае войны с Россией.
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Армия , Войска , Игорь Смешко , СБУ , Республика Крым
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