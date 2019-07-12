Участники «Победы-2019» прошли «Дорогой победителей»

Самый сложный и одновременно самый захватывающий этап Всероссийской военно-спортивной игры потребовал от юнармейцев проявить максимум своих возможностей.

«Победа-2019» достигла своей кульминации. В последний конкурсный день участники Всероссийской военно-спортивной игры со всех уголков России прошли «Дорогой победителей». Это — самый сложный и одновременно самый захватывающий баттл, во время которого ребятам нужно проявить максимум своих возможностей. По эмоциональному накалу и разнообразию испытаний данный этап можно сравнить с реалити-шоу «Остаться в живых».

«Дорога победителей» — это кросс с девятью контрольными пунктами. Общая протяженность маршрута — почти два километра. На пути — естественные и искусственные препятствия: траншеи, окопы, военная техника. Каждое нужно преодолеть — перелезть или проползти. Время строго ограничено — команда должна уложиться в час, в противном случае результат не засчитывается. Нельзя создавать помехи соперникам, ждать подсказок со стороны и игнорировать указания судей. Все это грозит штрафными санкциями, вплоть до снятия с дистанции.

Участникам конкурса было непросто. После «зоны заражения», в которой нужно продемонстрировать навыки обращения с противогазом, ребятам предстояло пройти полосу препятствий. Дальше — отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, разминировать опасный участок, оказать первую доврачебную помощь «пострадавшему» и транспортировать его в безопасный район. По ходу участников оценили в ориентировании по карте, метании гранаты, ножа и малой пехотной лопатки.

«Мы живем в 21 веке, окруженные благами цивилизации. Да, центральное отопление, мусоропровод, увлажнитель воздуха, умное освещение — все это вошло в привычку. Ровно до того момента, когда что-нибудь произойдет. Достаточно угодить под гром и молнию или заблудиться в лесу. Существуют стандартные навыки выживания, которые обязательно нужно освоить каждому. Даже, если они никогда не пригодятся. Так вот, наша «Победа» — это как раз тот самый концентрированный курс», — отметил начальник Главного штаба Юнармии Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В перерыве между испытаниями на «Дороге победителей» появились самолеты. Российские авиаторы Авиаклуба ВВСна учебно-тренировочных Як-52 и Як-18Т устроили для участников гонки настоящее шоу. С замиранием сердца юнармейцы следили за виражами, петлями и разворотами. Трюки и фигуры высшего пилотажа сподвигли юных зрителей на новые достижения. Каждому хотелось «выжать» максимум возможного, чтобы привести свою команду к победе.

Итоги самой «Победы-2019» подведут уже сегодня вечером, чтобы завтра в парке «Патриот» в торжественной обстановке вручить победителю специальный кубок. В прошлом году награду Всероссийской военно-спортивной игры увезла команда из Волгограда.

Светлана Ишмуратова. Напомним, конкурсная программа представлена шестью дисциплинами: «Статен в строю — силен в бою», «Военизированная эстафета», «Ратные страницы истории Отечества», «Огневой рубеж», «Визитка», «Дорога победителей». Главный судья финала «Победы-2019» — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка заместитель начальника ЦСКА