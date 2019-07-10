Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Парке «Патриот» стартовал финал игры «Победа» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейцы, кадеты и члены патриотических клубов уже сдали экзамен на знание истории Отечества.
В Парке Патриот в Одинцово стартовал финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
Юнармейцы, кадеты и члены патриотических клубов уже сдали экзамен на знание истории Отечества, а также представили свои регионы в рамках конкурса «Визитная карточка». Они показали свой творческий подход. Члены жюри увидели и вполне привычные презентации, и костюмированные представления с национальным колоритом.
На торжественной церемонии открытия перед командами выступили военнослужащие ВДВ, которые продемонстрировали боевые приемы и навыки владения оружием. Парашютисты закончили официальную часть, совершив прыжки с флагами РФ, Минобороны и «Юнармии».
Игра «Победа» проводится уже 20 лет и продолжает традиции «Зарницы». В финале участвуют 78 команд со всей страны. Победителя выберут уже 14 июля.
ТК «Звезда»: последние новости
В Черноморском флоте опровергли информацию о заходе корабля РФ в зону учений Sea Breeze Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П.С. Нахимова начали стажировку на кораблях Герасимов встретится в Баку с главнокомандующим силами НАТО в Европе
Армия , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Город в США уходит под воду
Названы имена задержанных бойцов спецназа ФСБ3
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната7
Саакашвили рассказал, кого ему напоминает Путин92
У убитой в Москве стюардессы была пикантная подработка20
Видео
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
00:40
Город в США уходит под воду
Погода В мире
05:06
Украина захотела от России отмены санкций
В мире Украина
04:01
Зеленский пригрозил расправой за телемост с Россией
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение