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России пообещали «летающие» подлодки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подводные лодки будущего могут напоминать «летающие тарелки», сообщил ТАСС научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин.
«Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными», — сказал эксперт.
Научный руководитель КГНЦ добавил, что «в принципе сегодня мир стоит на пороге отхода от традиционных обводов корпусов подводных лодок», и «у нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления».
Ранее в июле доктор технических наук глава КГНЦ Павел Филиппов рассказал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением порядка 40 тысяч тонн, создание которого потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.
В июне Половинкин заявил, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth («Королева Елизавета»).
В феврале научный руководитель КГНЦ отметил, что волнение на море затрудняет применение высокоточного оружия на малых кораблях.
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Армия , Оружие , Павел Филиппов , Валерий Половинкин , Елизавета Королева , Крыловский ГНЦ , ИТАР-ТАСС
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