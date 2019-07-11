России пообещали «летающие» подлодки

«Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными», — сказал эксперт.

Научный руководитель КГНЦ добавил, что «в принципе сегодня мир стоит на пороге отхода от традиционных обводов корпусов подводных лодок», и «у нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления».

Ранее в июле доктор технических наук глава КГНЦ Павел Филиппов рассказал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением порядка 40 тысяч тонн, создание которого потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В июне Половинкин заявил, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth (« Королева Елизавета »).

В феврале научный руководитель КГНЦ отметил, что волнение на море затрудняет применение высокоточного оружия на малых кораблях.