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Военачальники России и НАТО встретились в Баку 

ТК «Звезда» + ещё 8 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Стороны выразили заинтересованность в продолжении контактов.
В Баку прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и Верховного главнокомандующего объединенными ВС НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Об этом сообщили в Минобороны России.
Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской и глобальной безопасности, а также обменялись мнениями о возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновении Россия — НАТО. Военачальники обсудили вопросы борьбы с терроризмом, не обошли стороной и ситуацию в Афганистане и Сирии.
Стороны проявили заинтересованность в продолжении контактов.
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Армия , В мире , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , Баку
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