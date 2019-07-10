Военачальники России и НАТО встретились в Баку

Стороны выразили заинтересованность в продолжении контактов.

Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской и глобальной безопасности, а также обменялись мнениями о возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновении Россия — НАТО. Военачальники обсудили вопросы борьбы с терроризмом, не обошли стороной и ситуацию в Афганистане и Сирии.

Стороны проявили заинтересованность в продолжении контактов.