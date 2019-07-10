Военачальники России и НАТО встретились в Баку 

Стороны выразили заинтересованность в продолжении контактов.
В Баку прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и Верховного главнокомандующего объединенными ВС НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Об этом сообщили в Минобороны России.
Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской и глобальной безопасности, а также обменялись мнениями о возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновении Россия — НАТО. Военачальники обсудили вопросы борьбы с терроризмом, не обошли стороной и ситуацию в Афганистане и Сирии.
Стороны проявили заинтересованность в продолжении контактов.