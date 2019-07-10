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Адмирал США заявил о «сотнях российских военных» в Венесуэле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил выступил с утверждением, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
«Российские войска и российские военные подрядчики располагаются [в Боливарианской Республике], их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями. Они поддерживают «режим» [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро», — приводит ТАСС слова адмирала.
По его версии, российские военнослужащие и подрядчики в южноамериканской республике, в частности, «поддерживают работоспособность российской [военной] техники».
«Они проводят весь комплекс мероприятий, который можно ожидать от иностранной державы, поддерживающей свой марионеточный режим», — считает Фоллер.
Южное командование ВС США курирует в Пентагоне взаимодействие с военными 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.
Напомним, 26 июня в посольстве России в Каракасе сообщили, что российские технические специалисты покидают Венесуэлу.
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Армия , В мире , Войска , Пентагон , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , США
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