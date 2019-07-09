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«Не очень дальновидно»: Порошенко раскритиковал Зеленского 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решение нынешнего президента страны Владимира Зеленского не проводить военный парад в честь Дня независимости Украины 24 августа, сообщает РИА «Новости».
«Военный парад — это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — сказал Порошенко в эфире телеканала «Прямой».
При этом экс-президент добавил, что Зеленский имеет полное право решать, устраивать парад или нет.
Порошенко сказал, что стоимость военного парада в 2018 году была меньше, чем указывают СМИ.
«Я намеренно все дорогие удовольствия отменил, в том числе воздушный парад», — сказал бывший президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский объявил об отмене военного парада в честь Дня независимости и пообещал направить 300 млн гривен (около 746,5 млн рублей) на премии украинским военным.
Комментарии11
Армия , В мире , Войска , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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