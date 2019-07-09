«Не очень дальновидно»: Порошенко раскритиковал Зеленского

«Военный парад — это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — сказал Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

При этом экс-президент добавил, что Зеленский имеет полное право решать, устраивать парад или нет.

Порошенко сказал, что стоимость военного парада в 2018 году была меньше, чем указывают СМИ.

«Я намеренно все дорогие удовольствия отменил, в том числе воздушный парад», — сказал бывший президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский объявил об отмене военного парада в честь Дня независимости и пообещал направить 300 млн гривен (около 746,5 млн рублей) на премии украинским военным.