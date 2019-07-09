Зеленский отменил военный парад в День Независимости

Зеленский отменил проведение парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение традиционного военного парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны. В видеообращении на своей странице в Facebook он сообщил, что вместо этого "300 млн гривен будут выделены на премии военным".

"Хочу поделить с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад — такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (около $11,5 млн — прим. ТАСС) на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что 24 августа Киев будет "чествовать героев" и праздновать День независимости. "Но будет новый формат", — подчеркнул он.