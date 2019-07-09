Зеленский отменил военный парад в День Независимости

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Зеленский отменил проведение парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны 

ТАСС + ещё 13 50 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение традиционного военного парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны. В видеообращении на своей странице в Facebook он сообщил, что вместо этого "300 млн гривен будут выделены на премии военным".
"Хочу поделить с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад — такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (около $11,5 млн — прим. ТАСС) на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил", — сказал он.
При этом Зеленский отметил, что 24 августа Киев будет "чествовать героев" и праздновать День независимости. "Но будет новый формат", — подчеркнул он.
В 2018 году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. В нем приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация. Сколько было потрачено на подготовку парада, в Минобороны Украины не сказали. Однако директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник привел пример 2011 года, когда на военный парад Киев потратил $40 млн, при том, что он был скромнее, чем парад 2018 года.
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Комментарии21
Армия , Видео , В мире , Войска , Украина , Владимир Зеленский , Руслан Бортник , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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