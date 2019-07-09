Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике» 

Lenta.ru 49 минут назад
Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, специальная комиссия, возглавляемая главкомом ВМФ Николаем Евменовым, пока не пришла к выводам о причинах трагедии. Среди основных версий: возгорание в электрическом щитке, которое привело к взрыву, диверсия или «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею. При этом собеседник издания отметил, что результатов расследования пока нет и это только предварительные версии аварии.
По предварительным данным, пожар и взрыв произошли в носовом отсеке, где находился аккумулятор. Возгорание произошло на глубоководной станции АС-31, а не на лодке-носителе. Точное количество людей на «Лошарике» в момент аварии не раскрывается, однако известно, что лодка могла вместить еще пятерых членов экипажа.
«Данных о них нет и не будет с учетом секретности операции», — заявил собеседник издания.
По инструкции подводники должны были воспользоваться портативными дыхательными аппаратами,
Материалы расследования комиссии относятся к гостайне, отмечает РБК. Доступа к ним нет даже у врио главы Мурманской области Андрея Чибиса.
1 июля в Баренцевом море на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831, которая, согласно информации Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений в российских территориальных водах, случился пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков. Военные и чиновники, сославшись на секретность, отказались раскрыть подробности инцидента и конкретное содержание задач, решаемых АС-31 «Лошарик».
Последние новости
Путин отреагировал на оскорбления грузинского журналиста ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Комментарии11
Армия , Видео , Пожары , Николай Евменов , Григорий Березкин , Андрей Чибис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП9
Путин принял решение по Грузии727
МЧС обратилось к москвичам с предупреждением
Президент Грузии обратилась к России1007
Путин отреагировал на оскорбления ведущего «Рустави 2»8
Видео
00:29
«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
00:53
Лавров ответил на призыв Зеленского к Путину
Политика В мире
01:19
На пляже в Крыму сделали страшную находку
Происшествия
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
01:48
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах
Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение