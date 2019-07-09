Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»

Гибель подводников на «Лошарике»: появились подробности трагедии

Авария на атомной глубоководной станции АС-31, получившей название «Лошарик», произошла после стыковки с лодкой-носителем. Как пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, это обстоятельство позволило спасти часть экипажа и саму станцию.

Как выяснило издание, «Лошарик» выполнял задание на полигоне в Мотовском заливе. Как сообщают источники РБК, ЧП произошло в носовом отсеке, где находится аккумулятор станции. Речь, скорее всего, идет о литиевой аккумуляторной батарее. Ранее она считалась безопасной: за 45 лет использования таких батарей не было ни одной серьезной аварии.

Источники утверждают, что полностью офицерский состав вполне естественен для работы на таких глубинах: на полигоне в Мотовском заливе лодки опускаются на глубину до 600 метров. Предположительно, единственный гражданский на борту был специалистом завода «Севмаш» и осуществлял наладку механизмов.

По словам источников, у каждого подводника есть портативный дыхательный аппарат (ПДА) с противогазной маской и устройством для дыхания замкнутого цикла. ПДА дает возможность до 20 минут бороться за живучесть лодки, несмотря на продукты горения. Кроме того, у моряков были изолирующие противогазы (ИП-6): когда заканчивается воздух в ПДА, они должны были переключиться на ИП-6, регенеративный патрон которых дает возможность продержаться еще 40 минут.

Однако подводники, по всей видимости, не успели воспользоваться средствами защиты. Погибшие моряки находились в носовом отсеке подлодки, еще четверо были в центральном отсеке, они не были задействованы в стыковке и успели перебраться в лодку-носитель. Гражданский находился в носовом отсеке, его удалось эвакуировать.

Специалисты рассматривают две основные версии произошедшего, сообщил один из источников издания. Первая — короткое замыкание в щитке, приведшее к пожару и взрыву. Вторая версия — диверсия. Второй источник согласился с первой версией, а в качестве второй назвал «некое внешнее воздействие» — столкновение, в результате которого в аккумулятор могла попасть вода.