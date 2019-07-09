Минобороны защитит одежду солдат от биологического оружия

В филиале 48 Центрального НИИ Минобороны России в Екатеринбурге (бывший Военно-биологический институт) разработана новая технология дезинфекции вещевого имущества солдат. В ходе стирки учёные предложили использовать специальные растворы, предотвращающие заражение одежды спорами опасных микроорганизмов. Технология уже прошла испытания на армейской форме. После получасовой дезинфекции одежду можно надевать сразу: проведённые исследования на молочных поросятах показали её безопасность для кожи.

Большая дезинфецирующая стирка

Долгие годы 48 Центральный НИИ Минобороны РФ и его разбросанные по стране филиалы ведут разработки средств защиты от наступательного биологического вооружения. В частности, в области медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

Бактериальные споры — одни из самых устойчивых форм микроорганизмов на планете. Уничтожить их без теплохимической обработки проблематично. Доказано, что большинство вегетативных микроорганизмов и спор погибают при 100°С в течение от 10 минут до 1,5 часов.

Традиционно в России для дезинфекции вещей, заражённых патогенными микроорганизмами и бактериями, используют сложные камерные и влажные способы обеззараживания. В частности, предметы гардероба обрабатывают паром, замачивают, кипятят в спецрастворах. Иногда применяют различные виды стирок. Также существует проект специальных дезинфекционных стирально-сушильных машин. Но, по словам военных химиков Минобороны, ни один из этих способов не даёт полного уничтожения опасных бактерий. Кроме того, все они занимают продолжительное время, а обработанную одежду придётся обязательно стирать и проветривать.

Новая технология позволяет дезинфицировать за одну стирку до 11 кг различных армейских вещей: нательного и постельного белья, формы, утеплённой одежды, скатертей, полотенец без их порчи.

Общая продолжительность полного цикла обработки составляет почти 29 минут, — сообщают изобретатели.

В барабан обычной стиральной машины — в зависимости от состава материала — заливают 3–5 л спецраствора (при температуре 70°С) на 1 кг одежды. Дезинфицирующий спецраствор состоит из мощных поверхностно-активных веществ. В частности, речь идёт о 3% перекиси водорода (применяют при обработки гнойных ран и ожогов с целью предупреждения инфекций), катамине АБ (моюще-дезинфицирующее и обеззараживающее вещество, а также антимикробном средстве — против плесневых грибов и т.д.), или неоноле АФ-9-12, или сульфоноле (применяется как моющее средство в текстильной промышленности, в бытовой химии). Затем включают режим стирки и отжима на 7 минут. Процесс дезинфекции завершается в сушильной машине при 100°С и длится около 12,5 минут. Также в процесс включают время на перегрузку вещей и т.д.

По словам изобретателей, способ пригодится при проведении противоэпидемических мероприятий, в ходе ликвидации очагов особо опасных инфекций, а также в случае аварии биологического характера.

Химики уже испытали дезинфицирующие стирки в военных лабораториях. В частности, в ходе экспериментов удалось доказать сохранение потребительских свойств одежды: не ухудшились прочность, усадка, цвет, влагозащитные свойства.

В экспериментах намеренно участвовали сильно заношенные и грязные вещи, одежда с пятнами от еды и напитков. В качестве опасных микроорганизмов использовали агаровую споровую культуру Bacillus subtilis (так называемая сенная палочка) с содержанием зрелых спор не менее 90%. Заражённые тест-объекты по 3–5 штук размещали внутри и снаружи на каждой вещи. В ходе эксперимента химики полностью уничтожили бактериальные споры.

В отношении других, менее устойчивых микроорганизмов (вирусов, грибов, бактерий в вегетативной форме и др.) он тоже будет эффективен, — уверяют исследователи.

После дезинфекции солдаты могут сразу применять вещи по назначению.

Токсикологические исследования, проведённые на молочных поросятах методом аппликации, показали, что имущество после обработки способом теплохимической дезинфекции и сушки не оказывает кожно-резорбтивного и местно-раздражающего действия на кожу подопытных животных, что позволяет косвенно судить о безопасности обеззараженной одежды для человека, — сообщают химики.

Минобороны в поиске средств защиты от биотеррористов

Действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, грибков и т.д.), рецептур на их основе. Средства доставки различны. Это могут быть ракеты, авиабомбы и даже аэрозоли. В результате поражения биооружием человек заболевает и погибает.

Минобороны признаётся, что нуждается в специальных составах, способных защитить солдат от заражения спорообразующими формами микроорганизмов. В частности, в 2016 году военное ведомство через официальный сайт госзакупок пыталось найти химиков, способных разработать спецмази для защиты солдат, их экипировки, личного оружия и боевой техники от всех видов химических отравляющих веществ и биооружия.

Предполагалось, что один из составов солдаты смогут применять непосредственно в полевых условиях. На эти цели Минобороны готово был потратить около 15 млн рублей. Также ведомство планировало получить рецептуры для дегазации и дезинфекции военной техники (16 млн рублей). Все эти изобретения могут быть применены в случае ведения боевых действий с применением оружия массового поражения или в мирное время при ликвидации последствий различных аварий.

В военных институтах России имеются достаточное количество первоклассных специалистов в области биозащиты. Например, государственный НИИ биологического приборостроения принимал участие в тендере Минобороны на разработку солдатских спецмазей. Идут разработки в этой сфере и в 48 ЦНИИ Минобороны, направленные, в частности, на получение микроорганизмов, способных воздействовать на возбудителей сибирской язвы.

Одна из самых необычных технологий была разработана в 2014 году в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Местные специалисты представили устройство для оперативного отлова блох и других прыгающих насекомых, возбудителей опасных инфекций. Их предполагалось привлекать с помощью средств имитации тепловыделения человека (блохоулавливающая рамка) и ловить на липкую поверхность. Военные рекомендовали средство Роспотребнадзору и санэпидучреждениям Вооружённых сил России, провели успешные эксперименты в подвале на 10 кошачьих блохах (были пойманы все 10 особей), но его судьба до сих пор неизвестна. Отлов опасных кровососущих членистоногих (блох, вшей, клопов, комаров) мог проходить как в природных условиях, так и в помещениях, трюмах кораблей, салонах самолётов, железнодорожных вагонах. Дело в том, что блохи выступают переносчиками чумы, сыпного тифа и т.д. Укусы инфицированных насекомых могут приводить к эпидемиям. В частности, в ходе биотеррористических акций и диверсий, рассеивании энтомологических бомб в ходе в биологической войны.