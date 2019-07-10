Корабли ЧФ провели учебные бои

В Черном море шесть кораблей Черноморского флота провели учебные бои, отработав атаку и оборону в группах, сообщили в пресс-службе флота.

«Корабельные тактические группы Черноморского флота в составе малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево», «Мираж», ракетного катера «Ивановец», малого противолодочного корабля «Суздалец», больших десантных кораблей «Цезарь Куников» и «Азов» провели двусторонние учения в акватории Черного моря. В ходе учений экипажи кораблей отрабатывали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

Там рассказали, что в учений МРК «Орехово-Зуево» и «Мираж» условно атаковали отряд, состоящий из ракетного катера, противолодочного корабля и больших десантных кораблей, которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки «противника».

После этого «атакующие» выполнили выход в ракетную атаку и нанесение условных ракетных ударов высокоточным оружием по береговым целям.

Кроме того, моряки провели учения по оказанию помощи поврежденному в ходе боя кораблю.