В США оценили шансы F-15 и Су-35 в бою друг с другом

У российского истребителя Су-35 чуть больше шансов на победу в гипотетическом бою с американским F-15, пишет эксперт The National Interest Дарио Леоне.

По его словам, оба самолета — «истребители высшей пробы», «вершина небесной пищевой цепочки». Су-35 намного моложе, однако базовые характеристики истребителей почти одинаковы: F-15 чуть быстрее, но Су-35 может преодолевать звуковой барьер без форсажа. На малых скоростях российский истребитель имеет ключевое преимущество: сверхманевренность, полученная благодаря управляемому во всех ракурсах вектору тяги, приводит текст статьи «Российская газета».

«Учитывая появление нашлемных систем наведения и высокотехнологичных ракет дальнего действия AIM-9X и Р-73, близкие столкновения являются взаимными убийствами», — успокаивает американских пилотов Дарио Леоне.

По его мнению, на больших дистанциях перевес на стороне F-15 за счет его радара Raytheon APG-63, который превосходит возможностями «Н035 Ирбис», установленный на Су-35. Однако у российского истребителя есть дополнительная система слежения в ИК-диапазоне, и в радиусе до 80 километров Су-35 может найти в том числе стелс-самолеты. У F-15 аналогичная система только должна появиться в ближайшем будущем.

Однако у американца нет никаких шансов в сфере радиоэлектронного подавления, считает автор обзора. Если даже его мощная РЛС нащупает за облаками российский самолет и выпустит по нему ракеты, то совершенные системы защиты Су-35 собьют их со следа, пишет он.

«Теоретически сбить Сухого можно, но на это понадобится гораздо больше ракет, чем планировали создатели Eagle», — констатирует Леоне.

По его словам, у Су-35 богатый арсенал ракет «воздух-воздух», которые о