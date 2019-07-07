Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Балтийск

Во время стоянки в Балтийске на корабль, для прохождения морской практики прибудут 110 курсантов Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова, а так же будут пополнены запасы воды, топлива и продовольствия.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», в рамках дальнего штурманского похода, зашёл в главную базу Балтийского флота.

Во время стоянки в Балтийске на корабль, для прохождения морской практики прибудут 110 курсантов Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова, а так же будут пополнены запасы воды, топлива и продовольствия.

После погрузки курсантов и пополнения запасов учебный корабль продолжит дальний штурманский поход, в ходе которого он побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ . Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова г. Калининград контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В ходе морского похода кораблю предстоит пройти более 20 тысяч морских миль. В это время курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с курсантами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. После завершения обучения, будущие офицеры, на борту корабля, сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

Для обучения на корабле созданы специальные классы и тренажерные комплексы. «Перекоп» имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей. Во время перехода корабль посетит крупные порты в Российской Федерации, где совершит две-три замены курсантов военно-морских вузов. В прошлом году, стажировку на его борту прошли свыше тысячи человек.