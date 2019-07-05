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Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
России вместо ремонта своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров (МРК), пишет эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс.
«Россия окажет НАТО и ВМС [Военно-морским силам] США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, явно являющегося обременением эпохи холодной войны», — полагает специалист.
По его мнению, восстановление «Адмирала Кузнецова» обусловлено не реальными потребностями Вооруженных сил России, а является вопросом национального престижа. Эксперт полагает, что единственный российский авианосец никогда не был «надежной платформой», и обращает внимание на неэффективное использование корабля, который из-за проблем с двигательной установкой, корпусом и аэрофинишером нуждается в частом и дорогом ремонте.
В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.
В марте того же года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.
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Армия , Ричард Мосс , НАТО , The National Interest , США
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