НАТО хочет использовать ПРО на востоке Европы против российских ракет

Страны НАТО изучают возможности расширения своих сил противоракетной обороны (ПРО), чтобы они могли сбивать российские ракеты после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет влиятельная американская газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, Североатлантический альянс будет изучать вопрос об усилении сил ПРО в Польше Румынии для противодействия российским крылатым ракетам.

В частности, речь идет о расширении технических возможностей наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

Газета пишет, что они уже размещены в Румынии, теперь их предполагается разместить в Польше.

Источники издания полагают, что также в Восточной Европе могут быть размешены дополнительные радары.

По их данным, эти планы могут быть одобрены альянсом уже в этом году.

При этом издание отмечает, что среди стран НАТО может возникнуть раскол в этом отношении.

Пока же дискуссии о возможном усилении сил ПРО на востоке Европы находятся на начальном этапе, отмечает газета.

Напомним, в среду, 3 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в систематическом нарушении договора РСМД и заявил о намерении выйти из него.

В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.