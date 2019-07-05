Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО хочет использовать ПРО на востоке Европы против российских ракет 

Ридус 43 минуты назад
Страны НАТО изучают возможности расширения своих сил противоракетной обороны (ПРО), чтобы они могли сбивать российские ракеты после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет влиятельная американская газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники.
По данным издания, Североатлантический альянс будет изучать вопрос об усилении сил ПРО в Польше и Румынии для противодействия российским крылатым ракетам.
В частности, речь идет о расширении технических возможностей наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.
Газета пишет, что они уже размещены в Румынии, теперь их предполагается разместить в Польше.
Источники издания полагают, что также в Восточной Европе могут быть размешены дополнительные радары.
По их данным, эти планы могут быть одобрены альянсом уже в этом году.
При этом издание отмечает, что среди стран НАТО может возникнуть раскол в этом отношении.
Пока же дискуссии о возможном усилении сил ПРО на востоке Европы находятся на начальном этапе, отмечает газета.
Напомним, в среду, 3 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в систематическом нарушении договора РСМД и заявил о намерении выйти из него.
В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.
Проект закона о приостановке действия ДРСМД был внесен Путиным в Государственную Думу 30 мая. 18 июня его приняла Дума, а 26 июня одобрил Совет Федерации.
Ридус: последние новости
Украинские спецслужбы похитили экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Путин представил к наградам погибших моряков на подлодке «Лошарик» В России начали производство С-500
Комментарии32
Армия , Видео , Оружие , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , НАТО , New York Times , Польша , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко снял миллионы долларов наличными
В команде Зеленского произошел серьезный конфликт1
В Москве прогремел взрыв у ТЦ2
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие3
В помойке Лондона нашли секретные документы из Солсбери7
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение